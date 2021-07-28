3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı
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3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı

3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta, Türkiye'nin en önemli termal kaplıca turizm yerlerden olan Ilıca Mahallesi'nin nüfusu 3 binlerden 100 binlere çıktı.

Kahramanmaraş'ta, Türkiye'nin en önemli termal kaplıca turizm yerlerden olan Ilıca Mahallesi'nin nüfusu 3 binlerden 100 binlere çıktı.

Sağlık turizminin önemli yerlerden biri haline gelen ve 1970'li yıllarda keşfedilen Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki kaplıca suyundan şifa bulmak isteyenler mahalleye akın ediyor. 2019 nüfus sayımına göre 2 bin 862 kişinin yaşadığı mahallede nüfus, şifalı kaplıca suyundan faydalanmak isteyenlerin gelmesiyle 100 bin civarına çıktı.

Termal kaplıcanın yanı sıra otantik yapısı ve adeta soğuk hava deposunu andıran mahalleye, kent merkezinin yanı sıra civar illerden yoğun şekilde ziyaret var. Mahallenin en çok beğenilen yanı yemek kültürü olurken, fırınlarda pişirilen ve adına Ilıca tavası verilen yemeğe ilgi arttı.

Ilıca Mahallesi'nin termal turizminin yanı sıra turistik bir mekan haline geldiğini ifade eden fırıncı Cuma Karalar, "Buranın en önemli özelliği sıcak kaplıca suyunun olması ama gittikçe tedavi amacının yanı sıra turizm, piknik ve gezme amaçlı insanlarda yoğun olarak geliyor. Başta Gaziantepli misafirlerimiz bir numara. Buraya en çok Gaziantep'ten yanı sıra diğer çevre illerden de insanlar geliyor. Burada sıcak suyunun sınırlı olması nedeniyle kaplıca ve bunlara bağlı olarak pansiyonculukta var. Bilinen Ilıca tavasının özelliği hayvanların dağlardaki çeşitli kekik ve keven türünü yediğinden dolayı lezzetli bir yiyeceği oluyor. Dolayısıyla 11-12 adet fırınlı esnafımız var ve yemek kültürümüz de çok gelişmiş durumda" dedi.

Kaplıca sularının sağlık açısından faydasının çok fazla olduğunu söyleyen Ilıca Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kar ise "Dünya genelinde kaplıca suyu açısından çok kaliteli bir suyumuz var. Özellikle kaplıca suyumuzun faydaları romatizma ve kadın hastalıkları başta olmak üzere, cilt hastalıklarına da faydalı olduğu bilinmektedir. Kalabalık bir nüfusa sahibiz şuanda tahmini 100 bin civarında insan var. Buranın suyu 1974 yılında başladı ve daha sonra kaplıca hamamları yapıldı. Yani buraya topaç halinde gelen insanların yürüyerek gittiğini biliyorum. Bilimsel olarak hamamların girişlerinde tabelalar da mevcut" diye konuştu.

Gaziantep'ten geldiğini söyleyen Haçim Arslan, "Hemen hemen 16 yıldır Ilıca mahallesine geliyorum. Kimse kimseye karışmıyor. Yemesi, içmesi ve havası çok güzel burayı çok seviyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı
3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı
3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı
3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı
3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı
3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı
3 bin nüfuslu mahallenin nüfusu 100 bine çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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