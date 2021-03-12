Dicle EDAŞ ekipleri 3 bin metre yükseklikteki arızayı giderdi

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekipleri, Batman'da yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki yerleşim birimine enerji sağlayan hatta yaşanan arızayı giderdi.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ) ekipleri, Batman'da yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki yerleşim birimine enerji sağlayan hatta yaşanan arızayı giderdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto dağının Pilare mevkisinde, köy ve mezralardan oluşan 20 yerleşim birimini besleyen enerji nakil hattında, buzlanma ve aşırı rüzgarın etkisiyle arıza meydana geldi.

Dicle Elektrik Arıza Onarım Bakım ekipleri, kar kalınlığı 2 metreyi bulan, ancak tipinin etkisiyle 7 metreye ulaşan bölgede zorlu bir çalışmayla arızayı gidermeyi başardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı