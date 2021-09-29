Kayseri'de 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi

Kayseri'de 3 bin 600 litre sahte olduğu değerlendirilen zirai ilaç ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 bin 600 litre sahte olduğu değerlendirilen zirai ilaç ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezine sahte zirai ilaç getirileceği ve piyasa sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 602 litre farklı markalarda zirai ilaç ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından, 3'ü de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi

Kayseri'de 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi

Kayseri'de 3 bin 602 litre sahte zirai ilaç ele geçirildi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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