3 Bin Kişilik Camiye İlk Kazma

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından yeni belediye hizmet binası yanına yaptırılacak Ulugazi TOKİ Camisi'nde temel kazısı başladı.

Başkan Erdoğan Tok, Samsun'un en büyük toplu konutlarından birisi olan Ulugazi TOKİ Konutları sakinlerinin ihtiyacı olan cami talebini yerine getiriyor. 2013 yılında 1276 daire olarak inşa edilen 5 bin 245 kişinin yaşadığı camisi olmayan Ulugazi TOKİ Konutları'nın önüne belediye yeni hizmet binasının yanında ayrılan 2 bin 600 metrekarelik bölüme İlkadım Belediyesi tarafından cami yapılacak. Açık ve kapalı alan olmak üzere 3 bin kişinin namaz kılabileceği alana sahip olacak caminin temel kazısı başladı.

Önemli bir ihtiyacı karşılamanın yanında mimari açıdan da estetik bir eser olarak planlanan Ulugazi TOKİ Camisi kısa süre içerisinde İlkadımlıların hizmetine sunulacak. Kazı çalışmalarına katılarak incelemelerde bulunan Başkan Tok, kazı çalışmasında kullanılan kepçenin operatör koltuğuna oturarak, "Bizler için manevi değeri de oldukça yüksek olan cami inşaatımızın temel kazılarını dualarımız ile başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem önemli bir ihtiyacı karşılayacağımız hem de görsel olarak ilçemize değer katacak olan Ulugazi TOKİ Camisi inşaatını en kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

"Hamdolsun bu hizmeti de vatandaşımıza sunma şansı bulduk" diyen Tok şunları söyledi: "Bu bölgede şehrimizin en büyük toplu konutları olmasına rağmen vatandaşlarımızın ibadet edebilecekleri bir alan maalesef bulunmuyordu. Bu ihtiyacı belediyemize ait alandan vaz geçerek vatandaşımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. 38 bloktan oluşan ve 5 binden fazla vatandaşımızın yaşadığı Ulugazi TOKİ Konutları sakinlerimizden özellikle yaşlı vatandaşlarımız yakın mahallelerdeki camilere gitmekte zorlanırken zaman zamanda üzücü kazalar yaşanıyordu. İşte tüm bu sıkıntılara son vermek için yapacağımız bu caminin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim." - SAMSUN