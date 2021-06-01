3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU
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3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da Deniz Kendirli (42), 20 yıl önce biriktirmeye başladığı ve birbirinden farklı 3 bin çeşit olan kahve fincanı koleksiyonunu evinde sergiliyor.

MALATYA'da Deniz Kendirli (42), 20 yıl önce biriktirmeye başladığı ve birbirinden farklı 3 bin çeşit olan kahve fincanı koleksiyonunu evinde sergiliyor. Kendirli, en eskisi 1800'lü yıllara ait olan fincanların bulunduğu koleksiyonunun müzede sergilenmesini istiyor.

Kentteki bir turizm şirketinde çalışan Deniz Kendirli, 2001 yılında babaannesinden kalan kulpu kırık kahve fincanıyla, fincan koleksiyonu oluşturmaya karar verdi. Deniz Kendirli, aradan geçen 20 yıl içerisinde mesleği gereği gittiği farklı ülke ve şehirlerden satın aldığı fincanları biriktirmeye başladı. Bugüne kadar 3 bin çeşit kahve fincanı biriktiren Kendirli, oluşturduğu koleksiyonunu evinin bir odasında sergilemeye başladı. Odasını fincanlarını sergileyecek şekilde tasarlayan Kendirli, 10'u aşkın ülkeye ait fincanlarının müzede sergilenmesini istiyor.

Aralarında 1800'lü yıllara ait olan fincanların da bulunduğu ve üzerindeki motifler, tasarımlar ve şekiller ile dikkat çeken koleksiyonunu 20 yılda oluşturduğunu anlatan Deniz Kendirli, Değişik yerlerden, değişik ülkelerden fincan topluyorum. Babaannemden kalan fincan ile başladığım bu merak 20 yıl içerisinde 3 bin fincan ile adeta koleksiyona dönüştü. Kahveyi seviyor oluşum, fincanlara ilgimi tetikledi dedi.

Hala gittiği yerlerde farklı fincanları toplamaya devam ettiğini anlatan Kendirli, Halen toplamaya devam ediyorum. İlk başta böyle bir planım yoktu. Almanya, Fransa, Japonya, Çin gibi ülkelerden fincanlar aldım, hala gittiğim şehir ve ülkelerde farklı bulduğum bende olmayan fincanları satın alarak koleksiyonuma dahil ediyorum. Fincanlarımın herkesin görebileceği bir müzede sergilenmesini istiyorum diye konuştu.

3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU
3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU
3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU
3 BİN KAHVE FİNCANI İLE KOLEKSİYON OLUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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