3 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak kolisi Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 50 Bin TL'lik bağışla katılırken, ayrıca ihtiyaç sahibi 3 bin aileye de erzak kolisi dağıtımına başladı.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 50 Bin TL'lik bağışla katılırken, ayrıca ihtiyaç sahibi 3 bin aileye de erzak kolisi dağıtımına başladı. Kaynak: Dunya.com