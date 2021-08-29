3 bin dekarlık ayçiçeği tarlaları görsel şölen oluşturdu

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi ile çiftçiye yüzde 75 hibe destekli dikimi yapılan yağlık ayçiçeği, 3 bin dekarlık göl arazisinde görsel şölen oluşturdu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi ile çiftçiye yüzde 75 hibe destekli dikimi yapılan yağlık ayçiçeği, 3 bin dekarlık göl arazisinde görsel şölen oluşturdu.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, yorulmadan çalışdıklarını ve sonuçlarından memnun olduklarını belirtti. Tokdemir " Bakanlığımız bütçesinden yüzde 75 destekli olarak uyguladığımız 3 bin dekarlık yağlık ayçiçeği projesinin ürün hasadı zamanı geldi. Çiftçilerimiz dağıtılan tohumlardan ve projemizden memnun kaldı. Üreten çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı