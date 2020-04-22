3 bin aileye 15 bin maske dağıtıldı
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Burdur, PTT, Güncel, Haber

3 bin aileye 15 bin maske dağıtıldı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında PTT personellerince il genelinde 3 bin aileye 15 bin maske dağıtıldığı bildirildi.

22.04.2020 20:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:08
3 bin aileye 15 bin maske dağıtıldı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında PTT personellerince il genelinde 3 bin aileye 15 bin maske dağıtıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ücretsiz maske dağıtımının kentte devam ettiği belirtildi.

Vatandaşların "maske.epttavm.com" internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilecekleri hatırlatılan açıklamada "Müracaatta bulunan 20 - 65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maskeler evlerinde teslim edilmeye devam ediyor. Bugüne kadar toplamda il genelinde 3 bin aileye 15 bin maske dağıtımı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, Valilik koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarının ise 102 şehit yakını ve 148 gaziye içinde maske ve kolonya da bulunan gıda paketlerini ulaştırmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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