3 bin 80 adet hapla yakalandı

24.09.2019 16:09

Tokat'ta, elindeki poşette 3 bin 80 adet hapla yakalanan eczacı kalfası gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Camii Kebir Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda eczacı kalfası C.Y. isimli şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın elindeki poşette 3 bin 80 adet sentetik hap ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçu kapsamında adli işlemlere başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA