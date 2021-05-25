3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
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3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti

3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

HAKİMLER ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda 488 olmak üzere 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulunun (HSK) yaz kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda 488 olmak üzere 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

HSK Birinci Dairesi, 3 bin 70 hakim ve savcıyı kapsayan Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Kararnameye göre, 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari, Tunceli ve Kilis olmak üzere 26 ilin Cumhuriyet Başsavcıları değişti. Bu illerden, Afyon Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikol Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına, Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

ANKARA'DA İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ali Kuşçuoğlu ve Bülent Kayaş, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, Ankara Cumhuriyet Savcıları Murat Özcan ile Erkan Yüksel Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak atandı. İstanbul, Ankara ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıları ise görevlerinde kaldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan

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