3 bin 679 hayvana küpe takıldı
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3 bin 679 hayvana küpe takıldı

3 bin 679 hayvana küpe takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hayvanların tanımlama çalışmaları kapsamında Nisan ayı içerisinde 3 bin 679 hayvana küpe takıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hayvanların tanımlama çalışmaları kapsamında Nisan ayı içerisinde 3 bin 679 hayvana küpe takıldı.

Düzce'de hayvan sayısı giderek artıyor. Hayvancılık ile uğraşan çiftçilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının da tanımlama çalışmaları devam ediyor. Hayvanların tanımlama çalışmaları kapsamında il genelinde yüzlerce köy ve mahallede 3 bin 17 büyükbaş hayvanın tanımlaması yapılarak küpeleri takıldı. Ayrıca ekiplerin yine yaptığı çalışmalarda 662 küçükbaş hayvana kulak küpesi de takıldı. Böylelikle toplamda 3 bin 679 hayvana kulak küpesi takılarak tanımlama yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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