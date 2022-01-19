3 bin 663 Anneye 1,5 milyon lira yardım

DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2015 yılında yürürlüğe koyduğu çalışma ile doğum yapan annelere 'Doğum yardımı' kapsamında Düzce'de 2021 yılı içerisinde 3 bin 663 anneye 1,5 milyon lira maddi destek verildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2015 yılında yürürlüğe koyduğu çalışma ile doğum yapan annelere 'Doğum yardımı' kapsamında Düzce'de 2021 yılı içerisinde 3 bin 663 anneye 1,5 milyon lira maddi destek verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk vatandaşları ile mavi kart sahipleri olan ailelere 2015 yılında 'Doğum yardımı' desteği vermeye başladı. Annenin ve babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması şartının yer aldığı 'Doğum Yardımı' kapsamında Düzce'de 2021 yılı içerisinde verilen desteklemeler belli oldu. Buna göre Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgilere göre 2021 yılı içerisinde 3 bin 663 anneye doğum yardımı kapsamında toplamda 1,5 milyon lira maddi destek sağlandı. İl Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında da çalışmalarına devam ederken, tüm doğum yapan annelere maddi destek sağlamaya devam edecek. - DÜZCE

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