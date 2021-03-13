3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı
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3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı

13.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:11
3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı

Kartal Belediyesi, ilçenin daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşması adına, atıl durumda olan 3 bin 607 metrekarelik alanda, 3 yeni parkın yapımını tamamlayarak, park sayısını 178'e çıkardı.

Kartal Belediyesi, ilçenin daha yeşil ve modern bir görünüme kavuşması adına, atıl durumda olan 3 bin 607 metrekarelik alanda, 3 yeni parkın yapımını tamamlayarak, park sayısını 178'e çıkardı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan ilçemizde yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak zorundayız. Bu yüzden, özellikle atıl arazileri yeşillendirmek önceliğimiz" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Soğanlık Orta Mahallesi Alparslan Sokak, Yakacık Meydanı ve Gümüşpınar Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde toplamda 3 bin 607 metrekarelik atıl alanda, 3 yeni parkın yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı. Yeni parklarla birlikte ilçedeki park sayısı toplamda 178'e çıkmış oldu.

"ÖNCELİĞİMİZ ATIL ARAZİLERİ YEŞİLLENDİRMEK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da park yapım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini kaydederek; "İnsan odaklı yönetimi merkezine alan belediyemiz, komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda, toplamda yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda, 3 yeni parkımızın yapımını tamamladı. Kartallı çocuklarımızın daha modern oyun alanlarına, kentimizin ise daha yeşil bir görünüme kavuşması bizler için önemli. Bugün, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan ilçemizde yeşil alanları korumak ve yeni yeşil alanlar oluşturmak zorundayız. Bu yüzden, özellikle atıl arazileri yeşillendirmek önceliğimiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimize, özverili çalışmaları için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı
3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı
3 bin 607 metrekarelik alanda 3 yeni parkın yapımı tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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