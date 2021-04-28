3 bin 534 personele 3 bin 430 TL promosyon
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3 bin 534 personele 3 bin 430 TL promosyon

3 bin 534 personele 3 bin 430 TL promosyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin MUBEP, MUTTAŞ, Bağyaka, BELTES ve MELSA şirketlerinde çalışan 3 Bin 534 personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin MUBEP, MUTTAŞ, Bağyaka, BELTES ve MELSA şirketlerinde çalışan 3 Bin 534 personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün talimatı ile kurulan ve sendika yetkililerinin de yer aldığı ihale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak 2021-2024 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması için ihale gerçekleştirdi. İhaleye katılan banka temsilcileri, bu konudaki tekliflerini önce zarf içerisinde ihale komisyonuna sundu, daha sonra da açık arttırma usulüne göre teklifler yenilendi.

İhale sonucuna göre Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MUBEP, MUTTAŞ, Bağyaka, BELTES ve MELSA şirketlerinde çalışan 3 Bin 534 personele Mayıs ayı sonuna kadar tek seferde ödenmek üzere 3 Bin 430 TL tutarında promosyon verilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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