3 bin 500 sokak hayvanına sosyal medyadan sıcak yuva buldular

19.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:52

Kayseri Hayvanları Koruma Derneğince (KAYHAKDER) sosyal medya aracılığıyla yürütülen çalışmalar sonucunda son bir yılda 3 bin 500 sokak hayvanı sahiplendirildi.

Dernek, kazalarda yaralanan, sokakta aç kalan veya soğuktan etkilenen bakıma muhtaç köpek ve kedilerin yardımına koşuyor.

Dernek görevlilerince sokaklardan toplanan, Büyükşehir Belediyesi bakımevlerine sevk edilerek tedavileri ve bakımları yapılan hayvanların fotoğrafları çekiliyor. Bu fotoğraflar, hayvanları sahiplenmek isteyenler için sosyal medyadan paylaşılıyor.

Paylaşımlar sayesinde, sokakta zor koşullarda hayatta kalma mücadelesi veren kedi ve köpekler, sıcak yuvalara kavuşturuluyor.

Derneğin basın sorumlusu Berkant Koray Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının barınaklarda yaşaması yerine kent hayatı içinde sahiplenilmesinin daha doğru olduğunu belirtti.

Tedavisini yaptıkları hayvanları yuvaya kavuşturabilmek için sosyal medyayı kullandıklarını anlatan Yıldırım, dernek üyeleri ve sokak hayvanlarını sahiplenen hayvanseverlerle büyük bir aile olmayı başardıklarını vurguladı.

Yıldırım, "1 yıl içinde 3 bin 500 sokak hayvanını sahiplendirdik. Dernek olarak, sahiplendirdiğimiz hayvanların takibini asla bırakmıyoruz." diye konuştu.

İşkence ve eziyet gören hayvanlar geri alınıyor

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bazen, sahiplendirdiğimiz hayvanlara işkence ve eziyet edilmesi gibi durumla da karşılaşıyoruz. Zamanında sözleşme şartıyla verdiğimiz hayvanımızı tekrar dernek himayesine alıyoruz. Şiddet görmüş hayvanlarımız klinikte rehabilite edildikten sonra ev ortamına alışkınsa eve, bahçe ortamına alışkınsa bahçeye sahiplendiriliyor."

Yıldırım, çocuklu ailelere, hayvan bakımına özen göstermeleri, çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak amacıyla titiz davranmaları nedeniyle sahiplendirmede öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA