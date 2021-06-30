3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
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3 bin 500 rakımda yüzme keyfi

3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, Cilo Dağları bölgesinde 3 bin 500 rakımda bulunan Kervan Gölü'nde yüzmenin keyfini çıkardı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki doğaseverler, Cilo Dağları bölgesinde 3 bin 500 rakımda bulunan Kervan Gölü'nde yüzmenin keyfini çıkardı.

Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, her hafta olduğu gibi Hakkari il merkezi ve ilçelerini gezerek tanıtmaya devam ediyor. Rehber İskender Kahraman öncülüğündeki 20 kişilik grup, Cilo Dağları eteklerinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra 3 bin 500 rakımdaki Kervan Gölü'nde yüzerek günün keyfini çıkardı.

Kervan Gölü'ne hayran kaldıklarını ifade eden Dağcılık Rehberi İskender Kahraman, "Bugün de 20 kişilik grupla Cilo Dağlarının bazı noktalarını gezerek doğa yürüyüşümüzden sonra bölgenin doğa harikası olan Kervan Gölü'ne geldik. Gördüğünüz gibi muazzam bir görüntüsü var. Bugün havaların aşırı sıcak olmasıyla biz de Kervan Gölü'ne girerek doyasıya yüzdük. Cilo Dağlarının neresine giderseniz gidin her yeri muazzam güzelliklerle dolu bir bölge. Burası, herkesin görmesi gereken bir yerdir. Biz de Kervan Gölü'ne girerek günün keyfini çıkardık. Biz doğaseverleri bölgemize davet ediyoruz" dedi.

Yüksekova'nın her bölgesini tanıtmak için doğa yürüyüşleri gerçekleştirdiklerini belirten Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Suat Öztekin de, "Sabah saatlerinde başladığımız doğa yürüyüşünün ardından öğle saatlerinde 3 bin 500 rakımda bulunan göllere çıktık. Göller arasından muazzam görüntüsüyle hayran bırakan Kervan Gölü'ne giderek arkadaşlarla doyasıya yüzdük. Yetkililerden buranın özellikle turizme açılmasını istiyoruz. Bulunduğumuz yerin Avrupa'da, İsveç ve Norveç gibi ülkelerin eşsiz güzelliklerine eş değer olduğunu belirtmek istiyorum. Onun için buranın derhal turizme açılmasını istiyoruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Yüksekova turizm merkezi olmalı ve buradan doğaseverlere duyurumuzdur lütfen çöplerinizi doğaya atmayın" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
3 bin 500 rakımda yüzme keyfi
3 bin 500 rakımda yüzme keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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