3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi Görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonda 3500 paket sigara ele geçirildiKaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Gaiziantep Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonda 3500 paket sigara ele geçirildi Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Gaiziantep Şehitkamil İlçesi Sanayi mahallesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA