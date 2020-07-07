3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.
07.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 07.07.2020 12:27
Gaziantep polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyetine bağlı polisler tarafından Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi İncilikaya mahallesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA