3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gaziantep Emniyetine bağlı polisler tarafından Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi İncilikaya mahallesinde bir araçta yapılan aramada 3 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında 5607 SKM kapsamında işlemlere başlatıldı. - GAZİANTEP Kaynak: İHA