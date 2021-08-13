3 bin 400 rakımda doğa yürüyüşü yaptılar
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3 bin 400 rakımda doğa yürüyüşü yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

3 bin 400 rakımda doğa yürüyüşü yaptılar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği ve üyelerinde oluşan 14 kişilik, Hakkari'nin 3 bin 400 rakımda bulunan Erdanis bölgesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

3 bin 400 rakımda doğa yürüyüşü yaptılar

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde faaliyetler yürüten, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği ve üyelerinde oluşan 14 kişilik, Hakkari'nin 3 bin 400 rakımda bulunan Erdanis bölgesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler.

Her hafta olduğu, bu hafta da Yüksekovalı dağcılar 14 kişilik grupla beraber Hakkari bölgesindeki tarihi güzellikleri tanıtmaya devam ediyorlar. Cengiz Topel Caddesinde bir araya gelen dağcılar, buradan karayolu ile Hakkari il sınırlarında bulunan Erdanis bölgesine gittiler. Erdanis bölgesinde bulunan gölleri yerinde gezen, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği ve üyeleri daha sonra 3 bin 400 rakımlı dağlarına doğa yürüyüşü gerçekleştirdiler. Doğa yürüyüşlerin güzel olduğu belirten Özlem Zengin, "Bugün günü birlik bir yürüyüşümüz oldu gayet güzel geçti. Çok güzel yerleri gezdik, yeni yerler keşfettik yani coğrafyamızda her şekilde güzellikler mevcuttur. 25 kilometrelik yol aldık en zirveye çıkmayı da başardık yani. Bugün değişik bir ortamla güzel şeyler keşfettik. Bundan sonra inşallah fazla böyle yürüyüşler olur" dedi.

Her hafta aynı hızla dağlara çıktıklarını söyleyen Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Suat Öztekin, "Her hafta olduğu gibi bu haftaki rotamız Erdanis göletlerini gezme fırsatı bulduk. 3 bin 400 rakımlı, bu bölge dünyanın her tarafında olduğu gibi burada da küresel ısınmanın dez avantajları ile karşı karşıya kaldık. Bu bölge el değmemiş doğa olduğunu belirtmek istiyorum. Hakkari bölgesinin turizm açısından elverişli doğasının olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu tanıtmaya çalışıyoruz. İnşallah bu çağrımıza devlet yetkililerimiz duyar bu konu hakkında çalışma yürütürler" ifadelerini kullandı.

Doğa yürüyüşlerimiz her hafta devam ettiğini diyen Hakan Zanyar Aykut, "İnsanlar fiziksel, sosyal ve psikolojik faydalar elde etmek ve doğayla iç içe olması için doğa yürüyüşlerine yönelmesi gerekir. Biz dernek olarak her hafta sonu yürüyüş etkinliği hazırlıyoruz. Hem bölgedeki doğal güzellikleri tanıttırmaya çalışıyoruz, hem de bölgede yaşanan halkı sportif aktiviteler noktasında sosyal bir ortam hazırlıyoruz. Böylelikle bölgemize turizmi noktasında ön ayak oluyoruz. Son bir yıldır Hakkari ve ilçelerini yaptığımız trekking yürüyüşlerle ve keşfettiğimiz doğal güzellikleri sosyal platformlarda paylaşarak bu bölgeye turist çekmekteyiz. Gerekli imkanlar doğrultusunda bölgemizi daha da tanıtmaya hazırız. Fakat bu doğa yürüyüşlerinde dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır, bunlar temel eksende doğanın ekolojik alanına zarar vermemektir. Doğa bize her şeyi sunuyor bizim önümüze seriyor, bizde bu doğal güzelliklerini doğa denge yapısını zarar vermeden faydalanmalıyız. Verdiğimiz her zarar bize kötü sonuçlarla geri dönüşü olacaktır. Bizim misyonumuz gereği ekolojik yaşam alanlarına sahip çıkmak bunu kendimize bir görev olarak belirlemiş bulunmaktayız. Sonuç olarak; bu doğa yürüyüşlerimizi organizasyonlar, doğadan ve katılımcılarla doğa yürüyüşlerinin güvenli bir şekilde hiç bir canlıya zarar vermeden yürütülmesine sağlamaktayız" şeklinde konuştu.

3 bin 400 rakımda doğa yürüyüşü yaptılar
3 bin 400 rakımda doğa yürüyüşü yaptılar
3 bin 400 rakımda doğa yürüyüşü yaptılar
3 bin 400 rakımda doğa yürüyüşü yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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