3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü
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3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Sat Buzulları bölgesinde farklı program yapmak için ilçede bir araya gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü çalışanları, ilk olarak göllere balık bıraktı. Daha sonra Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit'in öncülüğünde özel izinle 3 bin 400 rakımda yürüyüş yapıldı. Bölgenin can damarı olan Sat Buzullarını gezen personeller, daha sonra dağlık alanlarda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşünün güzel geçtiğini ifade eden Mizgin Bat, "Biz ilk olarak göllere yavru balık bıraktık. Özellikle buradaki endemik bitki türlerine bakmak için gezdik. Hayvan popülasyonu açısından da çok güzel bir yer. Buraları her zaman fotoğraflarda görüyorduk, şimdi canlı canlı gördük. Sat Gölleri için özel izin alarak geldik. Şimdi doğa yürüyüşümüzü gerçekleştirdik" dedi.

Sat Buzul Göllerinin mükemmel bir yer olduğunu ifade eden Mikail Kutluk ise "Müdürlük olarak özel izin alarak Sat Buzul Göllerine geldik. Burada proje kapsamında ilk olarak işimizi bitirdikten sonra hemen doğa yürüyüşüne çıktık. Buraları ilk kez görüyoruz, harika bir yer. Burası doğa yürüyüşü için çok iyi, hem gölleri hem de dağlık alanları gezip her yeri keşfedebiliyorsun" ifadelerini kullandı.

3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü
3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü
3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü
3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine doğa yürüyüşü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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