3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

GEBZE, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Kandıra yolundaki Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ve Gebze Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ile Mobil Kısırlaştırma Aracıyla sokak hayvanlarına yönelik hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 10 bin 723 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken, 3 bin 373 sokak hayvanı sahiplendirildi.

SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2021 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkânın sağlandığı merkezde 9 bin 954 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç-dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

3 BİN 373 HAYVANA SICAK YUVA

2021 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ve Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 10 bin 723 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 3 bin 373 sokak hayvanı sahiplendirildi.

PATİLİK MUTLU SOKAK HAYVANLARI KASABASI

Sokak Hayvanlarına yönelik birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Projesiyle minik dostların tüm bakımlarını üstleniyor.Merkezde kanserden en ufak hastalıklara kadar tüm bakımları yapan Büyükşehir ekipleri sokak hayvanları konusunda Türkiye öncü olurken kasabayı yıl boyu 10 bin 215 vatandaş ziyaret etti.

Sokak Hayvanlarının toplanması ve barınaklara gönderilmesi kararını doğru buluyor musunuz? #SokakHayvanları | #Barınak — Haberler (@Haberler) December 28, 2021

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