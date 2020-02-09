3 bin 212 araç kontrol edildi
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3 bin 212 araç kontrol edildi

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken, 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.

09.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:54
3 bin 212 araç kontrol edildi

'te yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken, 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.


Gaziantep'te 8 Şubat 2020 Cumartesi günü il merkezi ve şehirlerarası karayollarında trafik kontrolleri yapıldı. Ekipler tarafından yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 212 araç kontrol edilirken 46 araç trafikten men edilerek 2 sürücü belgesine de el konuldu.


Kontroller kapsamında trafik güvenliği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 313 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 170 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 6 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 3 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 6 yayaya trafik ışıklarına uymamaktan, 182 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 695 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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