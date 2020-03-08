3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi Uşak'ta bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, S.D. tarafından kullanılan aracı uygulama noktasında durdurarak "tütün köpeği" Ultra ile aradı. Yapılan aramada, aracın gizli bölmesine saklanmış 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü S.D. ve yolcu M.Ç. sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA Haberin Videosu: 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi