3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Polis, Uşak, Güncel

3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Uşak'ta bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

08.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:36
3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Uşak'ta bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, S.D. tarafından kullanılan aracı uygulama noktasında durdurarak "tütün köpeği" Ultra ile aradı.

Yapılan aramada, aracın gizli bölmesine saklanmış 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü S.D. ve yolcu M.Ç. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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