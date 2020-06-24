3 bin 200 rakımda gün batımı manzarası görenleri mest etti - 3 bin 200 rakımda gün batımı manzarası görenleri mest etti Erzurum'da 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağının zirvesinde gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı.

- 3 bin 200 rakımda gün batımı manzarası görenleri mest etti ERZURUM - Erzurum'da 3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağının zirvesinde gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı. Bu anları kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise güneşin büyüleyici güzelliğini çekildikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Erzurum'un zirvesinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Bulutlardan yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Güneşin büyüleyici görüntüsünü gören vatandaşlar ise anın tadını çıkardı. Kaynak: İHA