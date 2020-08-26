3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi
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3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

26.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:38

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Şüphelilerin evine ve bahçesine düzenlene operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 123 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: AA

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