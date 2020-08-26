3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda, Akçadağ ilçesi Ortaköy Mahallesinde yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini belirledi.

Şüphelilerin evine ve bahçesine düzenlene operasyonda 3 bin 200 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 av tüfeği ile 123 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA