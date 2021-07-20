3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde

3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin en yüksek ikinci hava radar üssü olan, Van'ın Muradiye ilçesindeki Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı da görevlerinin başında geçiriyor.

TÜRKİYE'nin en yüksek ikinci hava radar üssü olan, Van'ın Muradiye ilçesindeki Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askerler, Kurban Bayramı'nı da görevlerinin başında geçiriyor. Havadan ve karadan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı sınırları koruyan 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramın ilk günü kurban kesip, arkadaşlarıyla bayramlaştı.

Türkiye'nin 3 bin 180 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssü olan Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığı'na bağlı Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli askerler, bölgelerinde kuş uçurtmuyor. NATO'ya bağlı olarak görev yapan, Muradiye ilçesindeki İran sınırına kuş uçuşu 27 kilometre mesafedeki hava radar üssü, son teknolojiye sahip. Mehmetçik, hava radar üssünde gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdide karşı halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 24 saat gözetleme ve keşif yapıyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen sınırdan gelebilecek her türlü hava tehdidine karşı görev başında olan askerler, vatan savunması için Kurban Bayramı'nı ailelerinden ayrı olarak geçirdi. Askerler, önce silah arkadaşlarıyla bayramlaştı ardından da dualar eşliğinde kurban kesti. Nöbet tutan askerler, ailelerini arayarak bayramlaştı. 

Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanı, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükran ve saygıyla anıyor, tüm İslam aleminin ve ailemin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığı 3 bin 180 rakımlı Türkiye'nin en doğusundaki en yüksek radarıdır. İran'a uzaklığı yaklaşık 30 kilometre civarındadır. Radarımızın görevi vatanımızı ve milletimizi her türlü düşman hava unsurlarından korumak ve tanımlanmış hava resmini barışta ve savaşta süratli ve emniyetli bir şekilde stratejik bir seviyede karar verebilecek komuta kademesine 7/24 esasına dayanarak iletmektir" diye konuştu. Üs bölgesinde görevli Tim Komutanı ise 24 saat esasına göre vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için vatan savunması yaptıklarını belirterek, "Görevimiz, havadan ve karadan yapılabilecek her türlü tehdit ve saldırıyı önceden en iyi şekilde tespit ve teşhis ederek en hızlı şekilde bertaraf etmektir" dedi.

  


3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu

Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'...
Son dakika haberleri: Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi"...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' töreninde konuştu: (2)
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" töreninde konuştu: (2)
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Acemi kasaplar hastanelik oldu, bir kişinin parmağı koptu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Hande Erçel Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 bin 180 rakımdaki 'gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 16:39:23. #1.14#

title