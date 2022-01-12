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3 bin 160 haneye elektrik desteği

3 bin 160 haneye elektrik desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri Ocak ayı içerisinde 3 bin 160 haneye elektrik desteği verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri Ocak ayı içerisinde 3 bin 160 haneye elektrik desteği verdi.

Düzce'de her ay düzenli olarak yardıma muhtaç ailelere maddi destek verilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri Düzce'de düzenli merkezi yardım bağlanan 3 bin 160 haneye elektrik tüketim desteği verdi.

Toplamda 310 bin 621 lira 31 kuruş destek sağlandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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