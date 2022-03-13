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3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası

Almanya'ya da düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, birinci sırayı aldı.

Almanya'ya da düzenlenen 3 Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, birinci sırayı aldı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Viersen şehrinde düzenlenen organizasyonun final maçında Tayfun Taşdemir/Mehmet Can Çapak ekibi, Kolombiyalı Pedro Gonzalez/Huberney Catano ikilisini 2-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada üçüncü sırayı ise Almanya'nın aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bizlere ve ülkemize bu gururu yaşattıkları için milli sporcularımız Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak'a teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Dünya Şampiyonası, Türkiye, Almanya, Milli, Spor, Haberler

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