3 Bant Dünya Kupası Ankara'da başlıyor

ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenecek 3 Bant Dünya Kupası, yarın başlayacak.

Gölbaşı'ndaki bilardo tesisinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 27 Şubat'ta tamamlanacak.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Şampiyonası'nın ardından yeni tesislerinde önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Şampiyonaya katılım hakkında bilgi veren Ercan, " Dünya Kupası'nda 22 ülkeden toplam 149 sporcu mücadele edecek. Organizasyonda Türkiye'den 6'sı milli takım sporcusu olmak üzere ev sahibi kontenjanıyla birlikte 20 sporcu yarışacak." ifadelerini kullandı.

Mısır'da geçen yıl aralık ayında yapılan Dünya Kupası'nda Semih Saygıner'in birinci olduğunu hatırlatan Ercan, Ankara'da da bir Türk sporcunun şampiyon olmasını temenni etti.