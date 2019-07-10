3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya

Portekiz'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Lütfi Çenet, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lütfi Çenet, Porto kentinde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Hollandalı rakibi Dick Jaspers'a normal süresi 40-40 biten maçta penaltıyla kaybederek Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı.

Milli sporcu, bu derecesiyle dünya sıralamasında 23. basamağa yükseldi.

Kaynak: AA