01.11.2019 10:52

Trabzon'da, 23 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen "3 Bant Bilardo Cumhuriyet Kupası Bilardo Turnuvası" sona erdi.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizesinde Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen turnuva, Beşirli Spor Kompleksi içerisinde yeni açılan bilardo salonunda yapıldı.

Lisanslı 32 sporcunun katıldığı turnuva sonunda Serdar Pulatlı şampiyon olurken, Sonat Kaynar ikinci, Erdem Kurbetli ve Mustafa Yavuz'da üçüncülüğü paylaştı.

Turnuvada dereceye girenlere ödülleri, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi ve Trabzon Bilardo İl Temsilcisi Ercan Moradaoğlu tarafından verildi.

Öztürk, bilardo sporunun önemine değinerek, "Bilardo sadece boş zamanların değerlendirildiği bir uğraş değil, insana birçok faydası olan spor dalı. El, göz, beyin koordinasyonunun çok önemli olduğu bu spor kişiye, hem mental hem de fiziksel olarak çok büyük yararlar sağlar." dedi.

Çebi de bilardonun gelişimi için her türlü katkıyı sunmaya çalıştıklarını ifade ederek, Trabzon'da son yıllarda bilardoda lisanslı sporcu sayısının hızla arttığına dikkat çekti.

Moradaoğlu ise her geçen gün bu spora olan olan ilginin arttığını belirterek, "Odaklanma becerisini ve konsantrasyonunu artıran bu branş, sosyalleşmeyi artırması yönüyle de daha çok tercih edilmeye başlandı." diye konuştu.

Kaynak: AA