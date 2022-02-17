ANKARA (AA) - 3 Bant Avrupa Milli Takımlar Bilardo Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki kompleksinde açılış seremonisiyle başlayan şampiyonaya, 14 ülkeden 21 takım ve 42 sporcu katılıyor. Organizasyonda Türkiye'den Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet ikilisi birinci takım, Can Çapak-Turgay Orak ikilisi ikinci takım olarak mücadele ediyor.

Şampiyona, 19 Şubat Cumartesi günü ödül töreni ile sona erecek.

Ersan Ercan: "Madalya alacağımıza inanıyorum"

Türkiye Bilardo Federasyon Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu şampiyonanın hemen ardından da 21-27 Şubat tarihlerinde de aynı salonda Dünya Bilardo Şampiyonası'nı düzenleyeceklerini belirterek, "Uluslararası alanda bu iki büyük organizasyonu Gölbaşı'ndaki merkezimizde yapacağız. Bu tesislerimizde daha önceden Türkiye şampiyonaları yapıldı ama uluslararası alanda ilk defa Avrupa ve dünya arenasına çıkıyoruz, o nedenle tatlı bir heyecanımız var." diye konuştu.

Milli bilardocuların da bu organizasyona çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Ercan, "Hem Avrupa şampiyonasında hem de dünya şampiyonasında millilerimizden burada bir şampiyonluk bekliyoruz." dedi.

Bazı ülkeler ve Türkiye'nin şampiyonaya iki takımla katıldığını vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Tayfun Taşdemir-Lütfi Çenet birinci takım, Can Çapak-Turgay Orak da ikinci takım olarak mücadele edecek. Üç gün boyunca her iki takımızın da maçları var, inşallah finale çıkarız ve Avrupa Milli Takımlar Şampiyonluğu'nu daha önceki yıllarda olduğu gibi tekrar ülkemize kazandırırız. Biz favoriyiz, gerçekten iki takımımız da güçlü tabii ki İspanya, Belçika gibi ülkeler de güçlü ülkeler. Bilardoda hiçbir şeyin garantisi yok ama milli sporcularımıza güveniyorum ve burada madalya alacağımıza inanıyorum. İnşallah bu madalyanın rengi de altın olur. "