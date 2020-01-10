10.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:01

Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonrasında denizde mahsur kalan 3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu. Batan tekneden 3 kişiyi çıkardığını söyleyen Kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekneyle battı" dedi.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balıkçı teknesi çarpışmıştı. Çarpışma sırasında orada bulunan balıkçı tekneleri, batan teknede bulunan 6 kişiden 3'nü kurtarmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin diğer 3 kişiyi arama çalışmaları sürerken 3 balıkçıyı kurtaran kaptan açıklamalarda bulundu.

"TEKNEDEN 3 TANE ADAM ÇIKARDIM, DİĞERLERİ TEKNE İLE BATTI"

Kaza sonrası 3 balıkçıyı kurtaran kaptan Mahmut Demir, "Kazayı görmedim adamları gördüm sadece. Tekneden 3 tane adam çıkardım. Diğerleri tekne ile battı" diye konuştu.

"3 KİŞİ PERVANEDEN TUTUNUYORDU"

Kaptanın oğlu Mustafa Demir ise "Tekne zaten batmıştı. Olduğu gibi alabora olarak, 3 kişi pervaneden tutunuyordu. Biz yanaştık tekneye. Yanaşırken biraz sıkıntı yaşadık ama paniklemeden arkadaşları içeri aldık" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA

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