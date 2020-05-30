3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, polisin dikkati sayesinde yakalandı
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3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, polisin dikkati sayesinde yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi V.B., sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama gerçekleştiren polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:22

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi V.B., sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama gerçekleştiren polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sırasında 09 EY 512 plakalı araçtaki 2 kişiden şüphelendi. Polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde sürücü V.B.'nin, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kişiyi fuhşa teşvik' ve 'fuhuş yaptırmak' suçlarından arandığı tespit edildi. V.B.'nin sürücü belgesinin de sahte olduğu belirlendi. Üst aramasında bir miktar eroin de ele geçirilen ve gözaltına alınan V.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Araçta bulunan M.B.'ye de uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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