3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi, polisin dikkati sayesinde yakalandı İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi V.B., sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama gerçekleştiren polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi V.B., sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama gerçekleştiren polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması sırasında 09 EY 512 plakalı araçtaki 2 kişiden şüphelendi. Polis ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde sürücü V.B.'nin, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 'kişiyi fuhşa teşvik' ve 'fuhuş yaptırmak' suçlarından arandığı tespit edildi. V.B.'nin sürücü belgesinin de sahte olduğu belirlendi. Üst aramasında bir miktar eroin de ele geçirilen ve gözaltına alınan V.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Araçta bulunan M.B.'ye de uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapıldı.

Kaynak: DHA