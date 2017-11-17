3 Ayrı Operasyonda 21 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 21 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 18 kaçak şahıs da yakalandı.



Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, bir minibüste yasa dışı göçmen ve kaçak sigara bulunduğu bilgisi alınması üzerine İpekyolu ilçesi sınırlarında yapılan operasyon neticesinde; 18 kaçak göçmen ile birlikte 5 bin 926 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak şahıslar Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, olayla ilgili 1 şüpheli adli makamlara sevk edildi.



Öte yandan, jandarma ekipleri, İpekyolu ilçesi sınırlarında yapılan operasyon neticesinde; minibüsün koltuklarının altına zulalanmış vaziyette 10 bin 417 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanırken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



Son olarak Muradiye Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol emniyet uygulamasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanırken, işlemlerin devam ettiği belirtildi.



(İHA)