3 Ayrı Hırsızlık Suçundan Gözaltına Alındı

3 Ayrı Hırsızlık Suçundan Gözaltına Alındı

Samsun’da 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

3 Ayrı Hırsızlık Suçundan Gözaltına Alındı

Samsun'da 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı yerden profil demir ve su saatinin çalınması olayına karıştığı iddia edilen 17 yaşındaki A.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Ç., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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