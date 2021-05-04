3 aylık yavru ayı Dolunay, Ovakorusu Ayı Barınağının ilgi odağı oldu

Sakarya'da ormanda tek başına bulunup Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağına getirilen 3 aylık yavru ayı, barınağın en küçük üyesi olarak dikkat çekiyor.

Sakarya'da ormanda tek başına bulunup Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağına getirilen 3 aylık yavru ayı, barınağın en küçük üyesi olarak dikkat çekiyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 'Dolunay' ismi verilen yavru ayıyı ziyaret ederek biberonla beslerken, bu tip durumlar karşısında vatandaşlara hassasiyet göstermeleri çağrısında bulundu.

Sakarya Karasu'da geçtiğimiz günlerde vatandaşlar tarafından bulunan ve 'Dolunay' ismi verilen 3 aylık yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı'na getirilmişti. Barınakta ilgi odağı haline gelen yavru ayı, bakıcılar tarafından özel olarak besleniyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da 'Dolunay' ismi verilen yavru ayıyı ziyaret ederek, biberonla besledi.

Başkan Özkan'dan 'hassasiyet' çağrısı

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, "Bu yavru, Sakarya Karasu'dan getirildi. Hatırlanacağı üzere yaklaşık 25 yıl önce, eski yıllarda ayılar sokaklarda gezdiriliyor ve oynatılıyordu. Psikolojide Pavlov'un şartlı refleksi olarak geçen bu olayda ayılar, kızgın saçın üstünde ayakları yanıncaya dek def çalıp oynatılıyorlardı. Devletimiz, bunu önlemek adına 'hayvan dostu' şehir Karacabey'de Ayı Barınağı'nı hayata geçirdi ve bugün, Türkiye'nin neresinde yardıma muhtaç bir ayı varsa, buradaki 120 dönüm arazide bakıma alınıyor. Şunu belirtmekte fayda var ki doğada bulunan her yalnız yavru, annesiz ve babasız değildir. Belli bir süreliğine oradadır ve daha sonra ebeveynleri yavrusuna gelecektir. Ama bazı vatandaşlar aşırı hassasiyet gösterirken iyilik yaptıklarını sanıp, yavrulara el koyuyor ve yetkililere veriyorlar. Ama bu yavruları böyle yaparak ebeveynlerinden ayırmış oluyorlar. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini değerli vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz. Burada yetkililer, Dolunay'ı bebek gibi besliyorlar. Biz Karacabey'de onu misafir etmekten son derece memnunuz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı