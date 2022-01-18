3 aylık hamile kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Haberler
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3 aylık hamile kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

3 aylık hamile kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Devrek'te yaşayan üç aylık hamile kadın kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te yaşayan üç aylık hamile kadın kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Büşra Alaca Özmekik (22) isimli genç kadın kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan iki yıllık evli ve 3 aylık hamile olduğu anlaşılan Özmekik'in acı haberini alan sevenleri göz yaşlarına boğuldular. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bülent Ecevit Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Kalp Krizi, Zonguldak, Yerel, Haber

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