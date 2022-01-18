3 aylık hamile kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te yaşayan üç aylık hamile kadın kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Büşra Alaca Özmekik (22) isimli genç kadın kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan iki yıllık evli ve 3 aylık hamile olduğu anlaşılan Özmekik'in acı haberini alan sevenleri göz yaşlarına boğuldular. - ZONGULDAK

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