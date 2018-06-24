3 Aylık Geline Şok! Kocası, Çalıştığı AVM'nin Tuvaletinde Kadınları ve Çocukları Gizlice Görüntülemiş

İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki kadın, üç ay önce evlendiği kocası Richard Cooper'in kendisini aldattığında şüphelenerek kocası mutfakta telefonunu şarj ettiği sırada galerisini kontrol etti.

AVM TUVALETİNDE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLER BULDU

Genç kadın, kocasının telefonunda çalıştığı alışveriş merkezinin tuvaletinde çekilmiş, kadın ve çocuklara ait çıplak görüntüler görünce büyük şok yaşadı. Gördüklerine inanamayan kadın eşini polise ihbar etti.

KARISINI DA GİZLİCE GÖRÜNTÜLEMİŞ

Kadın ayrıca, kendisi duşta ve tuvalette iken kocasının kendisinin de gizlice videosunu çektiğini fark etti. Kısa süre önce kanseri yenen kadın, bundan sonra artık böyle bir kocası olmadığını ve kendisini tanımadığını söyledi.

HEM İŞİNİ HEM EŞİNİ KAYBETTİ

Tuvalete giden kadın ve çocukların yanı sıra aynı yerde çalıştığı iş yerinden bir kadının görüntülerini çeken koca şartlı olarak tahliye edildi. Karısının boşadığı adam ayrıca çalıştığı iş yerinden de kovuldu.