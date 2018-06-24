3 Aylık Geline Şok! Kocası, Çalıştığı AVM'nin Tuvaletinde Kadınları ve Çocukları Gizlice Görüntülemiş
Calıştığı AVM'nin tuvaletini kullanan kadın ve çocukların görüntülerini gizlice kaydeden adam, hem işinden kovuldu hem de eşi tarafından terk edildi.
İngiltere'de yaşayan 21 yaşındaki kadın, üç ay önce evlendiği kocası Richard Cooper'in kendisini aldattığında şüphelenerek kocası mutfakta telefonunu şarj ettiği sırada galerisini kontrol etti.
AVM TUVALETİNDE ÇEKİLMİŞ GÖRÜNTÜLER BULDU
Genç kadın, kocasının telefonunda çalıştığı alışveriş merkezinin tuvaletinde çekilmiş, kadın ve çocuklara ait çıplak görüntüler görünce büyük şok yaşadı. Gördüklerine inanamayan kadın eşini polise ihbar etti.
KARISINI DA GİZLİCE GÖRÜNTÜLEMİŞ
Kadın ayrıca, kendisi duşta ve tuvalette iken kocasının kendisinin de gizlice videosunu çektiğini fark etti. Kısa süre önce kanseri yenen kadın, bundan sonra artık böyle bir kocası olmadığını ve kendisini tanımadığını söyledi.
HEM İŞİNİ HEM EŞİNİ KAYBETTİ
Tuvalete giden kadın ve çocukların yanı sıra aynı yerde çalıştığı iş yerinden bir kadının görüntülerini çeken koca şartlı olarak tahliye edildi. Karısının boşadığı adam ayrıca çalıştığı iş yerinden de kovuldu.
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İnanın onlar ve oranın insanları bizdeki vakıf dergah cemaat dedikleri yerlerden ve oraları yunetenlerden bin kat daha dürüst insanlardirCevap Yaz 3 17 Yayından KaldırZİRZOP: komik insan!Yayından Kaldır
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BU ŞARTLARDA GAYET NORMAL ŞEYLER DAHA KÖTÜLERİ OLUYOR BU NEKİ HABERMİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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sapuk heryerde sapuk...Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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NE MİDE BULANDIRICI. MİLLETİN TUVALETİNİ YAPARKEN Kİ HALİNDEN KEYİF ALMAK NASIL BİR PSİKOPATLIK!!Cevap Yaz 30 2 Yayından Kaldır