3 aylık enflasyon oranları 2021! Ocak, Şubat, Mart ayı enflasyon oranları farkı nedir?

3 aylık enflasyon oranları Mart ayı enflasyon rakamlarının ardından merak edilmeye başladı. Mart ayı enflasyon rakamları son dakika gelen habere göre açıklandı. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte mart ayı enflasyon oranı ve TÜFE araştırılmaya başlandı. Peki mart ayı enflasyon rakamları nedir 2021? Ocak, Şubat, Mart ayı enflasyon oranları farkı nedir?

Enflasyon martta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

ENFLASYON OCAK 2021 ORANLARI

TÜİK verilerine göre, enflasyon, Ocak 2021'de yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. TÜİK aralık ayı enflasyon oranı… Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi

ENFLASYON ŞUIBAT 2021 ORANLARI

Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde 0,02 oranında düşüş kaydetmiş ve yıllık enflasyon 0,80 puan azalarak yüzde 8,78 olmuştur. Enflasyondaki düşüş işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklanmıştır.

MART AYI 2021 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaları şekillendirecek olan enflasyon oranları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Son olarak Şubatta yüzde 0,91 artan ve yıllık bazda yüzde 15,61 olan enflasyon oranı ile ilgili detaylar şöyle;

Enflasyon martta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu.

Mart ayı enflasyon oranı 5 Nisan Pazartesi günü yani bugün belli oldu.

Enflasyon martta yüzde 1,08 artarken, yıllık bazda yüzde 16,19 oldu.

ENFLASYON (TÜFE) YILLIK %16,19, AYLIK %1,08 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,87 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,43 ile giyim ve ayakkabı, %8,01 ile haberleşme ve %8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,85 ile ulaştırma, %23,64 ile ev eşyası ve %21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP %0,04 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar %0,54 ile ev eşyası ve %0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,%3,70 ile sağlık, %2,77 ile eğitim ve %2,60 ile lokanta ve oteller oldu.

Mart 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 93 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %17,49, AYLIK %1,26 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %1,26, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,25 artış gerçekleşti.

MART 2021 ENFLASYON BEKLENTİLERİ NASIL?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,49, en yüksek yüzde 1,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21'e çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,91 artış göstermişti.

ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını saat kaçta açıklıyor" sorusu en çok merak edilen konulardan birisi olmaya devam ediyor. TÜİK, Mart 2021 enflasyon rakamlarını 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da açıkladı. Bu saatte duyurulacak olan enflasyon rakamları ile piyasalar için çok önemli veriler de belli oldu.