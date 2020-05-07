3 aylık emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı
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3 aylık emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı

3 aylık emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı
07.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:55

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Çetin (80), 10 bin lira tutarındaki 3 aylık emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan emekli İbrahim Çetin (80), 10 bin lira tutarındaki 3 aylık emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına yurt genelinde vatandaşların desteği sürüyor. Orhangazi ilçesinde yaşayan ve tekel işçiliğinden emekli olan İbrahim Çetin de kampanyaya 3 aylık maaşı ile bağışta bulundu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bağışta bulunmak istediğini yetkililere bildiren Çetin, 10 bin TL'yi Vefa Sosyal Destek Grubu'na teslim etti. Çetin'in evine giderek tutanak karşılığında bağış miktarını alan görevliler duygulu anlar yaşarken, daha sonrasında parayı, kampanya hesabına yatırmalarının ardından makbuzunu Çetin'e verdi.

Yugoslavya göçmeni olarak devletinin yanında olduğunu vurgulayan Çetin, 'Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya, ben de destek olmak istedim. 3 aylık emekli maaşımı devletime bağışlıyorum. Bir göçmen olarak bugüne dek olduğu üzere, bundan sonrasında da devletimizin yanında olacağım' ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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