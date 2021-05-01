3 aylık Dolunay'ın keyfi yerinde
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3 aylık Dolunay'ın keyfi yerinde

3 aylık Dolunay'ın keyfi yerinde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayı, Bursa'nın Karacabey ilçesi Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Sakarya'da vatandaşlar tarafından bulunan yavru ayı, Bursa'nın Karacabey ilçesi Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Sakarya'dan Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen 3 aylık yavru ayı, bakıcıları tarafından bebekler gibi bakılıyor. Dolunay ismi verilen yavru ayı, bakıcıları tarafından biberonla besleniyor. Sütün yanı sıra, bal, yumurta ve takviye vitaminlerle hazırlanan karışım, bakıcılar tarafından itinayla hazırlanıyor. Gün içerisinde 5 kez beslenen Dolunay, barınaktaki en küçük konuk olma özelliği de taşıyor.

Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer, "Yavru ayımızın durumu gayet sağlıklı. Şu an yavru olan ayımızı, laktozsuz süt, özel vitamin ve mineral karışımları, yumurta ve eklemiş olduğumuz besin takviyeleriyle besleniyor. Barınaktaki bütün çalışma arkadaşlarımız, Dolunay'a gözü gibi bakıyor. Günde 6-7 kez besleniyor ve kontrolleri yapılıyor. Bizim için de güzel bir değişiklik oldu. Büyüdükten sonra yine diğer ayıların yanına yerleştirilecek" diye konuştu. - BURSA

3 aylık Dolunay'ın keyfi yerinde
3 aylık Dolunay'ın keyfi yerinde
3 aylık Dolunay'ın keyfi yerinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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