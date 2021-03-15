3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden
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3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden

15.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:46
3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden

BOLU'da engelli olarak dünyaya gelen 3 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BOLU'da engelli olarak dünyaya gelen 3 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'da yaklaşık 3 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.


3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden
3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden
3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden
3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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