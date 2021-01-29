3 aylık avukat Rahime, otobüse binip sırra kadem bastı (3)

DİYARBAKIR'DA BULUNDU

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, ailesine haber vermeden ortadan kaybolan avukat Rahime Kübra Çelik, emniyetin araştırması sonucu Diyarbakır'da arkadaşının evinde bulundu. Baba Kadir Çelik, akşam saatlerinde Çay Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldığını belirterek, "Kızımın Diyarbakır'da olduğunu, iyi olduğunu söylediler. Ailevi sorunlardan dolayı çok bunaldığını söylemiş. Birkaç gün kafa dinleyeceğini söylemiş. Aksi bir durum olmadığını açıklamış. Okuldan kız arkadaşı olan birisinin evinde kalıyormuş. Daha sonra döneceğini söylemiş. Telefonlarımıza çıkmıyor 'Sonra onları ararım' demiş. Demek ki bir hata yapmışız. Geldiğinde konuşup halledeceğim. Sağ salim olduğuna çok sevindim. Allah güvenlik güçlerimizden razı olsun" dedi.

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL