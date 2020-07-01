3 aylık aranın ardından Roma'dan ilk uçak İstanbul'a indi Türk Hava Yollarının (THY) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiği İtalya uçuşları, Roma'dan gerçekleştirilen seferle yeniden başladı.

Türk Hava Yollarının (THY) yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir süre ara verdiği İtalya uçuşları, Roma'dan gerçekleştirilen seferle yeniden başladı.

Seyahat yasaklarının kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Roma Havalimanı'ndan ilk uçak 105 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti. Roma'dan kalkan THY'ye ait uçak, saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Yaklaşık 3 aylık aranın ardından eğitim için gittiği Roma seferiyle İstanbul'a gelen yolculardan Salim Buluthan, Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ülkemize nihayet geri dönebildik. İki ay İtalya'da çok sıkıntılı geçti. Alışveriş dışında dışarı çıkmıyorduk. 4 Mayıs'tan itibaren kurallarda bir esneme başladı. 18 Mayıs'tan itibaren bölgesel seyahatler başladı. 10 Haziran'da uçuşlar olacağı söylendi ama iptal edildi. Bugün ilk uçuşla İstanbul'a geldik. Erasmus için orada bulunuyordum. Ülkeme kavuştuğum için mutluyum."

Kaynak: AA