3 AYLIK ARADAN SONRA ROMA'DAN İLK UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ara verilen İtalya uçuşları 3 aylık sürenin ardından bugün gerçekleşirken, Roma'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ara verilen İtalya uçuşları 3 aylık sürenin ardından bugün gerçekleşirken, Roma'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Seyahat yasaklarının kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Roma Havalimanı'ndan ilk uçak 105 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti. Roma'dan kalkan Türk Hava Yolları (THY) ait uçak saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 3 aylık aranın ardından Roma seferiyle İstanbul'a gelen yolculardan Salim Buluthan, "Ülkemize nihayet geri dönebildik. İki ay İtalya'da çok sıkıntılı geçti. Alışveriş dışında dışarı çıkmıyorduk. 4 Mayıs'tan itibaren kurallarda bir esneme başladı. 18 Mayıs'tan itibaren bölgesel seyahatler başladı. 10 Haziran'da uçuşlar olacağı söylendi ama iptal edildi. Bugün ilk uçuşla İstanbul'a geldik. Erasmus için orada bulunuyordum" dedi.

Kaynak: DHA