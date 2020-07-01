3 aylık aradan sonra Roma'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ara verilen İtalya uçuşları 3 aylık sürenin ardından bugün gerçekleşirken, Roma'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
01.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:30
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ara verilen İtalya uçuşları 3 aylık sürenin ardından bugün gerçekleşirken, Roma'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
- İstanbul
Seyahat yasaklarının kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Roma Havalimanı'ndan ilk uçak 105 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti. Roma'dan kalkan Türk Hava Yolları (THY) ait uçak saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 3 aylık aranın ardından Roma seferiyle İstanbul'a gelen yolculardan Salim Buluthan, "Ülkemize nihayet geri dönebildik. İki ay İtalya'da çok sıkıntılı geçti. Alışveriş dışında dışarı çıkmıyorduk. 4 Mayıs'tan itibaren kurallarda bir esneme başladı. 18 Mayıs'tan itibaren bölgesel seyahatler başladı. 10 Haziran'da uçuşlar olacağı söylendi ama iptal edildi. Bugün ilk uçuşla İstanbul'a geldik. Erasmus için orada bulunuyordum" dedi.
- İstanbul
Kaynak: DHA