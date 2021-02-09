3 aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman 2021? 3 aylar orucu ne zaman tutulur?
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3 aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman 2021? 3 aylar orucu ne zaman tutulur?

09.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:28
3 aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman 2021? 3 aylar orucu ne zaman tutulur?

üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir

Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. 3 aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman 2021? 3 aylar orucu ne zaman tutulur?

3 AYLAR NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Kadir gecesi - 19 Mayıs Salı

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

ÜÇ AYLAR ÖNEMİ

Dinî gelenekte üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda bulunan kandil geceleridir. Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi'rac, şâban ayının on beşinci gecesi Berat ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir.

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