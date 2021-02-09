3 aylar ne zaman? Üç aylar ne zaman 2021? 3 aylar orucu ne zaman tutulur?

üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir