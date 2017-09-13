3 Aydır Kayıptı, Elektrik Direğinde Asılı Bulundu / Ek Fotoğraf

3 Aydır Kayıptı, Elektrik Direğinde Asılı Bulundu / Ek Fotoğraf

3 Aydır Kayıptı, Elektrik Direğinde Asılı Bulundu / Ek Fotoğraf