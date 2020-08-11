3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı 3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdıZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan'ın 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı.

3 aydır kayıp köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yaşayan Mahmut Baycan'ın 3 ay önce kaybolan köpeğiyle kavuşma anı görenleri duygulandırdı.

Devrek'te yaşayan Mahmut Baycan'ın evinin önünde beslediği köpeği 3 ay önce kayboldu. Baycan, o günden bu yana her gün köpeğini aradı. Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüş yapan Baycan, köpeğiyle karşılaştı. Baycan ile köpeğinin kavuşma anı ise görenleri duygulandırdı. Köpeğin, yere oturan Baycan'ın üzerine atlayarak sevgisini göstermeye çalışması da görenleri güldürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahmut Baycan, 3 ay önce kaybolan köpeğinin kendisini çok özlediğini söyledi.

Kaynak: DHA